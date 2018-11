Avelino Meneses destaca maior apoio aos alunos dos Açores

Avelino Meneses, que falava na sessão de apresentação do I Plano de Ação de Combate à Pobreza e Exclusão Social 2018-2019, adiantou que, a prazo, a melhoria dos resultados escolares “traduz-se necessariamente na melhoria da própria sociedade”, adianta nota do executivo regional.





Para o governante, é necessário que os alunos açorianos adquiram as aprendizagens “no tempo próprio, sem atrasos”, adiantando que “é neste sentido” que a Região vem implementando um plano de promoção do sucesso escolar, o ProSucesso – Açores pela Educação.



Na sua intervenção, realçou ainda, nas estratégias de combate à pobreza nos Açores, a escolarização na primeira infância, com o aumento da rede de creches sociais, no pré-escolar, com o aumento das taxas de frequência dos 3 e 4 anos, e, nos ensinos básico e secundário, com a conclusão da escolaridade obrigatória.