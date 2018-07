Avançado Fábio Gomes continua no Farense

O avançado português Fábio Gomes, melhor marcador do Farense na época de subida à II Liga de futebol, renovou o seu contrato com o finalista vencido do Campeonato de Portugal, anunciou este domingo a SAD algarvia.

Na sua segunda passagem pelo emblema que já tinha representado em 2014/2015, o dianteiro, de 29 anos, assinou 19 golos em 34 jogos oficiais, no Campeonato de Portugal e na Taça de Portugal.

Fábio Gomes foi o autor do único golo do Farense na final do terceiro escalão do futebol nacional, que os algarvios perderam frente ao outro clube promovido à II Liga, o Mafra (2-1).

Nos últimos dias, o clube de Faro garantiu também a continuidade do guarda-redes Miguel Carvalho (22 anos) e do lateral-direito Filipe Godinho (28 anos).

O Farense, que assegurou o regresso à II Liga depois de uma ausência de dois anos, soma até agora 13 renovações e apenas uma contratação, o médio Paulo Teles (ex-Lokomotiv Plovdiv, Bulgária).

Por outro lado, a equipa técnica, que continuará a ser orientada por Rui Duarte, regista uma alteração, com a entrada de um novo treinador de guarda-redes, Miguel Rosa, que enquanto jogador também representou o emblema.