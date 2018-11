Autoridades procuram pescador desaparecido em São Miguel

As autoridades estão a tentar localizar um pescador desaparecido, desde quarta-feira, na zona da Ponta do Cintrão, concelho da Ribeira Grande, na ilha de São Miguel, disse esta quinta-feira à agência Lusa o capitão do Porto de Ponta Delgada.

Cruz Martins adiantou que se trata de um pescador "na casa dos 60 anos" que "saiu na quarta-feira para pescar e não tendo regressado a família deu o alerta" às autoridades, acrescentando que "as buscas foram iniciadas na mesma noite com recurso a elementos dos bombeiros e Polícia Marítima".





Já esta quinta-feira e desde as primeiras horas do dia "um navio de patrulha oceânico da Marinha e um helicóptero da Força Aérea estão no local a efetuar buscas, assim como cerca de 20 elementos dos Bombeiros da Ribeira Grande e pessoal da Polícia Maritima", que procuram o homem por terra, explicou ainda o capitão do Porto de Ponta Delgada.