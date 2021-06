Autoridades belgas confirmam um português morto e dois desaparecidos em Antuérpia

“Dois mortos já foram confirmados. Um deles é um homem português e o outro é da Roménia. Mas continuam três pessoas desaparecidas, duas das quais também de Portugal. A terceira pessoa também é da Roménia”, afirmou um porta-voz da polícia belga às estações televisivas portuguesas no local, indicando que um outro português ficou ferido e está hospitalizado.

Sobre as hipóteses de sobrevivência das três pessoas que continuam por localizar na obra, o porta-voz da polícia confessou que “as hipóteses de eles estarem vivos são muito diminutas”, mas evitou alongar-se em comentários.

“Só podemos ter a certeza quando os encontrarmos, mas já passou muito tempo e temos de ser realistas. Faremos tudo ao nosso alcance para os encontrar e talvez ainda haja alguma esperança, alguma hipótese de encontrarmos alguém com vida”, sublinhou.

A fonte das autoridades admitiu ainda que se pensava existirem cinco desaparecidos sob os escombros do acidente de construção de uma escola na cidade de Antuérpia, ocorrido na sexta-feira, mas um foi, entretanto, encontrado e outro dos trabalhadores já estava entre os nove feridos que foram levados para o hospital: quatro em perigo de vida, quatro em estado grave e um ferido ligeiro.

Na sexta-feira à noite, fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros adiantou à Lusa que a informação recebida através do Ministério homólogo belga foi de que havia três cidadãos portugueses mortos, na sequência do desabamento, mas que, no local, após a chegada do embaixador e do encarregado da secção consular, a proteção civil local contradisse essa informação.