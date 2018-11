Autoridade marítima recomenda precaução face a previsões de agravamento do mar nos Açores

As mais lidas

A autoridade marítima aconselha ainda a população para que evite as zonas costeiras, em especial as expostas à agitação marítima, já que "nestas condições extremas, o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras".

Face a estas previsões, a autoridade marítima recomenda à comunidade marítima que verifique os barcos e reforce a amarração ou coloque as embarcações em lugar seguro.

Nas "Ilhas do Triângulo" (Pico, Faial e São Jorge), a agitação marítima de noroeste poderá registar, a partir da manhã de sábado, "valores de altura significativa da ordem dos quatro metros", acrescenta.

"No grupo Ocidental (Flores e Corvo), prevê-se que a agitação marítima de sudoeste possa ter valores de altura significativa superior a quatro metros a partir da tarde de sexta-feira, podendo no sábado apresentar valores de altura significativa próximos dos seis metros", lê-se num comunicado.

A autoridade marítima recomendou esta quinta-feira medidas de precaução, tendo em conta as previsões de aumento da agitação marítima a partir de sexta-feira nos Açores.

