Autoridade Marítima Nacional promove exercício de combate à poluição do mar em Ponta Delgada

Desta forma, no quarta-feira, dia 27 de junho, decorre a primeira fase do evento, altura em que será realizado um seminário que terá como tema "Preservação do meio marinho" onde serão abordados assuntos como a poluição do meio marinho, e onde será apresentado o exercício combate à poluição do mar. O seminário terá lugar no Centro Cívico e Cultural de Santa Clara e será aberto ao público em geral.



A segunda fase, a realizar na quinta-feira, dia 28 de junho, tem programado o exercício de combate à poluição, no porto e marina de Ponta Delgada e na Praia das Milícias. Neste exercício, decorrente da simulação de um incidente de poluição marítima, serão empenhados diversos meios, em diferentes cenários, em terra e no mar.



O evento conta com a presença do Diretor-geral da Autoridade Marítima e Comandante-geral da Polícia Marítima, Vice-Almirante Sousa Pereira, da Secretária Regional das Obras Públicas, Ana Cunha, entre outras entidades que vão estar presentes neste exercício de combate à poluição.



A Autoridade Marítima Nacional conta, na realização deste exercício, com o apoio da Marinha Portuguesa (nomeadamente através do Instituto Hidrográfico), Força Aérea Portuguesa, Portos dos Açores, Câmara Municipal de Ponta Delgada - Serviço Municipal de Proteção Civil, Oil Spill Response (OSRL) e Tekever.