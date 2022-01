Autoagendamento aberto para maiores de 25 anos para dose de reforço

A marcação para o reforço da imunização contra o coronavírus SARS-CoV-2 para quem completou a vacinação primária e não tenha sido infetado há menos de cinco meses estava disponível para maiores de 30 anos desde domingo, tendo sido aberto hoje para as pessoas com 25 ou mais anos.

O portal do autoagendamento permite também marcações de pessoas com 50 ou mais anos para dose de reforço contra a Covid-19 e para a vacina contra a gripe em simultâneo, assim como para quem tem mais de 18 anos e foi vacinado com a Janssen há pelo menos 90 dias.

Segundo dados de segunda-feira da DGS, mais de 4,4 milhões de pessoas já receberam a dose de reforço em Portugal, quase 8,8 milhões têm a vacinação primária completa e mais 300 mil crianças entre os cinco e os 11 anos foram vacinadas com a primeira dose.