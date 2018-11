Autarquia quer promover Ponta Delgada como valência turística ao nível da gastronomia

Entre as iniciativas a apoiar pela autarquia de Ponta Delgada, estão os Sabores da Praça, em que a Confraria dos Gastrónomos dos Açores realiza e grava 10 programas de televisão, no Mercado da Graça, adianta nota de imprensa.

A autarquia vai apoiar também as comemoração do Dia Nacional da Gastronomia (27 de maio), com um programa alargado a três dias e assinalado em espaços públicos da cidade de Ponta Delgada com a prática de confeção e degustação, em interação com os alunos, numa escola do primeiro ciclo.

Dessa comemoração, faz ainda parte uma ação nas Portas da Cidade, com confeção e degustação de pequenos apontamentos gastronómicos para o público local e para os visitantes, além do lançamento de um selo comemorativo e almoço de encerramento, presidido por José Manuel Bolieiro, autarca de Ponta Delgada.

Explica a nota que outra iniciativa que conta com o apoio da Câmara de Ponta Delgada é “7 Maravilhas – À Mesa” (27 fevereiro a 9 de setembro). Um concurso nacional, que surge no seguimento do projeto “7 maravilhas” e tem por objetivo eleger a “melhor mesa” gastronómica nacional (regional), associada a vinhos, pratos e petiscos, queijos e enchidos, roteiros, eventos e experiências enogastronómicas.

“Sabores do Mundo” é o corolário das ações realizadas no Plano de Promoção de Ponta Delgada, a nível global, com a participação da Junta de Freguesia de São José, em meados de setembro, no Campo de São Francisco. Desenvolvido durante um fim-de-semana, este evento marca presença há três anos consecutivos, e tem concentrado, uma presença de visitantes e locais muito apreciável.