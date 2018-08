Autarquia praiense implementa medidas de redução de ruído nos bares e recintos da cidade

No âmbito da monitorização de ruído nos estabelecimentos noturnos e recintos improvisados da cidade da Praia da Vitória, a Câmara Municipal procedeu à instalação de limitadores de som nos bares, situados na Avenida Álvaro Martins Homem, uma das medidas que integram o Regulamento Municipal de Ruído, a fim de ajustar a emissão de efeitos sonoros junto da comunidade.

Para além desta ação e no âmbito das Festas da Praia 2018, o recinto do Blue Music Resort encerrará todos os dias às 04horas, informa a autarquia em nota de imprensa.





“Um dos primeiros passos desta autarquia na gestão do ruído consistiu na criação de um regulamento municipal, tendo por base o documento geral que define as condições de emissão deste género de licenças”, diz Paula Ramos, vereadora com competência delegada, que explica ainda que “neste sentido, e considerando o fluxo de pessoas que frequenta a zona dos bares, um dos locais mais movimentados da cidade, verificou-se a necessidade de serem implementados limitadores acústicos nestes locais, estabelecendo o equilíbrio de som necessário ao bom funcionamento de todos os espaços. Optamos por assumir este investimento, visto que o edifício onde se localizam estes estabelecimentos foi construído pela autarquia”.





A par deste requisito, vigente no Regulamento Municipal de Ruído, existem outros que envolvem a colocação de ante-câmaras que “reduzam a propagação de ruído para o exterior, assim como a avaliação contínua dos dados de monitorização dos níveis sonoros. Estes critérios são fundamentais na valorização dos próprios espaços e também de quem os frequenta, contribuindo para uma maior proximidade no exercício da atividade”, referiu.