Autarquia destaca papel social e formativo da Casa de Infância de Santo António

O presidente da Câmara Municipal da Horta, José Leonardo Silva, destacou a importância da Casa de Infância de Santo António, no apoio às famílias do concelho e no trabalho ímpar realizado, ao nível da proteção de crianças e jovens.

José Leonardo Silva, que falava nas comemorações dos 160 anos daquela instituição, celebrados na passada sexta-feira, disse que “esta é uma casa com uma missão, esta é uma Casa que vê, no dia-a-dia, o que mais ninguém vê. Esta é uma Casa que socorre e acolhe, a qualquer hora do dia, quem dela mais precisa. Por ela passam casos difíceis. Casos que nos recordam da complexidade da nossa sociedade, mesmo num meio pequeno”, recordando ainda os casos de sucesso “de quem aqui constitui família e se prepara para a vida, o papel formativo destas instituições que tem de vir ao de cima”.







Citado em nota de imprensa, o presidente da autarquia fez ainda referência às parcerias que a câmara tem estabelecidas com a CISA, e que se têm traduzido, por exemplo, em “sucessivas bandeiras verdes hasteadas, que dão hoje o seu contributo por um Faial mais limpo e mais amigo do ambiente, que tem aumentado a triagem dos seus resíduos".





“São iniciativas como estas que contribuem para uma maior participação e plena integração de todas e de todos. É esse também o lema do Plano Municipal para a Prevenção das Dependências para este próximo biénio”, salientou o autarca, para quem “não deixar ninguém para traz” é honrar, sem olhar a meios, os princípios da Horta, Cidade Educadora, com as suas jornadas de juventude empreendedora, que a distinguem, e promovendo uma cidadania mais ativa".