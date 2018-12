Autarquia de Ponta Delgada aposta na música para o Dia das Montras

O programa de Natal da Câmara de Ponta Delgada terá início, no próximo sábado, dia 8 de dezembro, prolongando-se até 30 deste mês, e conta com muita música e animação alusivas a esta quadra festiva.

Para o tradicional Dia das Montras, a ter lugar no sábado, a animação começa logo pela manhã, com o objetivo de trazer mais pessoas à cidade e contribuir para a revitalização do comércio tradicional, diz nota de imprensa da autarquia.





Das 10 às 12 horas, no lado Norte do Largo da Matriz, “O Natal Encantado” (modelagem de balões e pinturas faciais) fará as delícias dos mais novos. Entre as 12 e as 14 horas, no Mercado da Graça, a animação itinerante estará a cargo de “Back to the Funk”. A animação itinerante continua a partir das 14 horas, no centro histórico da cidade, com os “Os Duendes de Natal” (Fungis Magic Truxis).





À mesma hora, mas na Rua Diário dos Açores, haverá música de Natal ao vivo, com Anderson Ouro Preto, enquanto às 15 horas, no lado Norte do Largo da Matriz, terá lugar o concerto pelo Coro da Escola Secundária das Laranjeiras.





Entre as 15 e as 17 horas, o lado Norte do Largo da Matriz voltará a receber “O Natal Encantado” e às 17 horas o centro histórico terá animação itinerante, novamente com “Os Duendes de Natal”. Das 17 às 19h30, na Igreja Matriz, terá lugar a Eucaristia e Procissão em Honra de Nossa Senhora da Conceição, iniciativa da Paróquia de São Sebastião.





Acrescenta a nota que o programa do “Dia das Montras” prolonga-se pela noite dentro, com o desfile da Charanga da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada, às 20 horas, e com animação itinerante, a partir das 20h10 - “É Natal na Cidade”, da Associação Tradições. O lado Norte do Largo da Matriz, receberá, pelas 20h30, um concerto levado a cabo pelos Semicolcheias - Coro Infantil Vox Cordis, seguindo-se, às 21 horas, no mesmo loca concertos pela Associação Musical Edmundo Machado de Oliveira e pelo Grupo Johan Sebastian Bach.





Na Rua Hintze Ribeiro, às 21 horas, haverá um concerto por Filipe Frazão e Jéssica Sousa, enquanto no Jardim Sena Freitas, à mesma hora, terá lugar um concerto por Clayton e convidado. Também às 21 horas, mas na Praça do Município, o concerto será pelos “One Short of a Quartet”. Na Rua dos Mercadores, pelas 21 horas, atuará Sara Cruz, sendo que à mesma hora mas na Ermida de Santa Luzia (Rua Machado dos Santos), atuarão os Tunídeos - Tuna Masculina da Universidade dos Açores. Já a Rua Diário dos Açores, recebe pelas 21 horas, o Duo Pedro Silva e João Melo.