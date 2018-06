Autarquia de Ponta Delgada alvo de busca pela Polícia Judiciária

As mais lidas

No âmbito deste inquérito investigam-se crimes de corrupção passiva, tráfico de influência, participação económica em negócio e financiamento proibido.

Recorde-se que a Polícia Judiciária realizou hoje cerca de 70 buscas, incluindo a autarquias, sociedades e instalações partidárias, no continente e no arquipélago dos Açores.

A Câmara Municipal de Ponta Delgada, confirma a presença da Polícia Judiciara nas suas instalações no dia de hoje, no âmbito das buscas levadas a cabo hoje, por todo o país e em diversas instituições, através da Unidade Nacional Contra a Corrupção.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok