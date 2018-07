Autarquia da Ribeira Grande e Centro de Saúde promovem rastreio oral junto dos mais novos

Através do projeto “Eu gosto dos meus dentes” a câmara pretende reforçar a aposta na prevenção. Segundo refere Tânia Fonseca, vice-presidente da autarquia, citada em nota de imprensa, o protocolo assinado pretende "aprofundar o conhecimento precoce de doenças ao nível da cavidade oral em crianças com três anos de idade. O diagnóstico precoce permitirá tratar com celeridade a patologia identificada e melhorar o estado de saúde oral da população”.



A vice-presidente da Câmara da Ribeira Grande destacou as mais-valias desta parceria com o Centro de Saúde da Ribeira Grande. “É um projeto que nos vai permitir realizar um rastreio a cerca de 500 crianças do concelho e que permitirá conhecer, prevenir e tratar patologias, reduzindo-se assim a incidência de doenças da boca.”



O projeto de promoção de saúde oral, “Eu gosto dos meus dentes”, estará a cargo do médico dentista Ricardo Cabral e da sua equipa e decorrerá no concelho até ao final do corrente ano.



No total, diz a nota, irão ser avaliadas cerca de 500 crianças de três anos que frequentam escolas públicas ou instituições particulares de solidariedade social.



Na ocasião Tânia Fonseca, sublinhou que o objetivo é acima de tudo “a sensibilização dos mais novos e a redução da prevalência e incidência da patologia oral”.



A cada criança, no âmbito do rastreio, será disponibilizada uma escova dentária e um dentífrico, material informativo e de sensibilização e ainda um diploma de participação na ação.