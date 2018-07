“Investir na Praia da Vitória” implementado no 1º semestre de 2019

A autarquia da Praia da Vitória, na ilha Terceira, quer ver implementado, no primeiro semestre de 2019, um conjunto de lojas-âncora, no centro histórico da cidade, capazes de reforçar a atratividade do espaço e, por essa via, contribuir para a redinamização do comércio local, incluídas no projeto “Investir na Praia da Vitória” e com o intuito de relançar o centro da urbe como espaço comercial.

As medidas principais do projeto foram explicadas pelo vereador com o pelouro da economia, Tiago Ormonde, no âmbito de um conjunto de visitas a empresas e espaços comerciais na urbe.





“O programa foi apresentado, de forma sucinta, pelo presidente da câmara na cerimónia comemorativa da elevação da Praia a cidade, que ocorreu a 20 de junho. Estamos, neste momento, a preparar e a articular os pormenores de cada medida, com o objetivo de, no primeiro trimestre de 2019, começarmos a concretizá-lo. Na essência, este projeto visa direcionar os apoios municipais para a captação de novos espaços comerciais no centro histórico ou para a modernização de espaços existentes”, adianta citado em nota de imprensa.





O vereador explica ainda que existem duas linhas orientadoras, uma delas passa por “apoiar os comerciantes que já estão instalados e que, de forma hercúlea, têm resistido aos vários obstáculos que se colocam ao centro da cidade”, a outra passa por “reforçar a atratividade do centro histórico para a instalação de novos negócios. Uma das ideias principais passa pela captação de lojas-âncora, capazes de gerar atração e fluxos de consumidores, os quais contribuem para o crescimento dos restantes negócios. Esta é uma estratégia que tem tido resultados muitos positivos noutras zonas do país e acreditamos ser a mais adequada”.





Nesse âmbito, a Câmara Municipal da Praia da Vitória, está a trabalhar no sentido de encontrar as melhores propostas que “possam ser replicadas no centro da cidade. A partir daí, redirecionaremos o nosso pacote de apoios para irmos de encontro à concretização desta medida”, disse Tiago Ormonde.









Segundo o responsável municipal, os apoios municipais traduzir-se-ão num regulamento de incentivos ao investidor, tendo como vetores a modernização dos espaços comerciais, a fixação de novos espaços e a fixação de lojas-âncora.





“Estamos também a proceder à revisão dos regimes municipais de taxas e licenças, nomeadamente as relativas a ocupação da via pública para fins comerciais, esplanadas e publicidade, adequando-as às necessidades dos comerciantes. A esta medida, associam-se o reforço das ações de formação na área do comércio e a criação de bolsas de espaços comerciais disponíveis para arrendamento e de franquias e lojas-âncora disponíveis para funcionar no centro da cidade. Estas medidas resultam dos contributos dados nos fóruns “Pensar a Cidade do Futuro”, promovidos pela Autarquia”.





Saliente-se que o programa “Investir na Praia da Vitória” inclui também a criação do Cartão de Fidelização do Comércio da Cidade da Praia da Vitória, no âmbito do programa VitÓria.