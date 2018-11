Autarquia da Praia aumenta delegação de competências para as juntas de freguesia

A Câmara Municipal da Praia da Vitória, a fim de aumentar o espírito de colaboração e a capacidade de resposta das juntas de freguesia do concelho, irá realizar um aumento anual de 10% do valor da delegação de competências, perfazendo um total de 30%, até ao final do mandato, segundo anunciou o presidente da autarquia, Tibério Dinis, no decorrer de uma visita ao novo armazém de apoio à junta de freguesia de São Brás.

Na ocasião, o edil afirmou, citado em nota de imprensa,que "da parte do município da Praia da Vitória reafirmo a nossa intenção de cooperar com as nossas juntas de freguesia. No âmbito do Orçamento Municipal de 2019 foi proposto à Assembleia Municipal, um aumento anual de 10% do valor da delegação de competências para todas as juntas de freguesia, até ao final do mandato autárquico, totalizando um aumento de 30% até ao final do presente mandato autárquico”.







Esta proposta foi aprovada, em Assembleia Municipal, com os votos a favor do PS e CDS, e com os votos contra do PSD, que já a tinha votado contra em sede de reunião de câmara.





O presidente da autarquia evidencia que esta medida “é um grande esforço” feito pelo município, pois “durante sete anos este valor manteve-se inalterado”, exaltando, assim, “o grande esforço e capacidade de trabalho das juntas de freguesia, que durante este período demonstraram grande capacidade de resposta aos desafios que enfrentaram”.