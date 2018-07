Autarquia da Povoação regulariza colaboradores precários

Em consonância com a política de combate à precariedade e por proposta da câmara municipal, a assembleia municipal, na sua sessão ordinária realizada na passada semana, deliberou, por maioria, com os votos favoráveis dos deputados municipais eleitos pelo PS e os votos contra dos deputados eleitos pelo PSD, aprovar uma alteração ao mapa de pessoal do Município para o ano de 2018, visando a regularização de 12 colaboradores precários.



De acordo com nota da autarquia, na mesma sessão, foi aprovado, por unanimidade, o Regulamento Municipal de Apoio à Atividade Desportiva no Município da Povoação e um contrato de desenvolvimento desportivo com o Futebol Clube Vale Formoso para os próximos 7 anos.



Foram ainda eleitos os deputados municipais que irão representar a assembleia municipal no órgão consultivo da Unidade de Saúde Ilha.