Autarquia da Madalena requalifica rua anexa ao Antigo Mercado de Peixe

Segundo nota de imprensa, a Câmara Municipal da Madalena deu início às obras de requalificação da rua Freitas Pimentel, junto ao porto velho, no centro histórico da Vila, conferindo um novo dinamismo aquela zona outrora central na vila.



A obra, executada no âmbito da terceira fase de requalificação, inclui o reforço da iluminação existente, a instalação de sumidouros, a correção do nivelamento do espaço, tornando a rua mais agradável à circulação pedonal.



A autarquia diz ainda que "com o intuito de favorecer as acessibilidades às pessoas com mobilidade reduzida, serão ainda instaladas rampas de acesso, promovendo o desenvolvimento sustentável do território, numa aposta que espelha o trabalho contínuo desta autarquia, em prol do fomento da qualidade de vida, através de políticas integradas e promotoras de um território para todos".