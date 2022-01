Melhorando as condições para a prática desportiva, a obra contempla a remoção do tapete sintético para posterior instalação do novo relvado artificial, a remodelação dos balneários e a impermeabilização da bancada, indica nota.





A empreitada inclui, ainda, a requalificação do edifício central e das zonas de apoio, com a criação de uma lavandaria e uma nova zona administrativa, que passará a albergar a sede do Futebol Clube da Madalena.