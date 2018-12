Autarquia da Lagoa incentiva progresso escolar dos alunos

A presidente da Câmara Municipal de Lagoa, Cristina Calisto enalteceu o trabalho e desempenho da Escola Básica e Integrada de Água de Pau, destacando a evolução dos alunos naquela escola, no âmbito da comemoração do Dia Internacional da Cidade Educadora, que teve lugar na passada semana e num programa que se estendeu à autarquia e a todas as escolas do concelho.