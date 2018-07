Autarquia da Horta sela parceria com APADIF nos 25 anos da associação

No decorrer da apresentação das comemorações dos 25 anos daquela associação, foi assinado um protocolo de cooperação, no valor de cinco mil euros, que permite alargar o projeto “Pinta ao Futuro”, a decorrer há alguns anos na Escola Básica do Pasteleiro, ao 1.º ciclo da Vista Alegre.



Para José Leonardo Silva, presidente da Câmara Municipal da Horta, em nota de imprensa, refere que o projeto e a intervenção da APADIF "têm sido determinantes na prevenção primária das dependências na ilha do Faial, permitindo que as nossas crianças e jovens despertem, cada vez mais cedo, para as várias situações de risco”.



O autarca realçou o trabalho em rede realizado pelos seus vários parceiros, que levou, na passada semana, a que a questão tivesse sido colocada em cima de mesa pela Câmara Municipal da Horta, no Conselho Municipal de Segurança, numa altura em que se encontra em processo de revisão o Plano Municipal para as Dependências.



“Estamos a dar passos importantes para minimizar esta problemática”, disse, recordando a importância do trabalho social realizado pela APADIF, ao longo destes 25 anos, no concelho da Horta, que será consubstanciada na atribuição, no próximo dia 4 de julho, aniversário da cidade, da Medalha de Mérito Municipal.