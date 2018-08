Autarquia da Horta lança campanha de sensibilização “Cada Gota Conta!”

As mais lidas

Considerando o valor faturado, cada munícipe terá consumido aproximadamente 240 litros por dia o que corresponde a um valor bastante elevado comparado com os valores nacionais que são em média 161 L/dia/pessoa.

No mês de julho de 2018 houve um acréscimo na ordem dos 18% no que concerne ao consumo humano relativamente ao mês de julho de 2017.

Conforme dados recolhidos junto do IPMA, na ilha do Faial nos últimos 3 meses, "temos um nível de pluviosidade inferior em 40% relativamente à média dos últimos anos", disse o presidente da autarquia.

De acordo com o presidente da Câmara Municipal da Horta, José Leonardo Silva, citado em nota de imprensa, “esta é uma campanha preventiva que pretende evitar uma campanha reativa, ou seja, não estamos perante um cenário de falta de água, mas as condições atmosféricas registadas e previstas levam a que tenhamos que prevenir”.

