Autarquia da Horta destaca voluntariado social como meio de promoção e desenvolvimento do concelho

O presidente da Câmara Municipal da Horta, José Leonardo, afirmou, na sessão solene de inauguração da sede da Associação SOS Conceição, que as preocupações do município, no que diz respeito às famílias do concelho, estão espelhadas naquelas que são as medidas incluídas no Plano e Orçamento do Município para 2019, porque “entendemos que ninguém deve ser deixado para trás”.