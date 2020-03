Autarquia da Horta ativa novos contactos com a população

Em nota enviada, a autarquia explica que "apesar da redução de atividade para evitar situações de possível contágio, a Câmara Municipal continua a privilegiar o contacto com os seus munícipes, mantendo ativado o seu número verde, disponível através do 800 200 171, e criando novos canais móveis diretos para cada um dos serviços em funcionamento".

No seguimento das medidas de apoio à população idosa e a grupos de risco, o serviço de ação social da CMH estará a funcionar no período entre as 9h00 e as 13h00, através dos contactos 961 642 162 ou do email accaosocial@cmhorta.pt.

Com os números de telefone fixos da autarquia desativados, os munícipes poderão agora contactar a Câmara, diariamente, nos dias úteis, das 8h30 às 12h30 e das 13h30 às 15h30 através dos seguintes números e/ou endereços eletrónicos:

Águas – 961 642 075 – aguas@cmhorta.pt

Canil Municipal – 961 515 990 – canilmunicipal@cmhorta.pt

Cemitério – 961 855 832 – cemiterio@cmhorta.pt

Contabilidade – 924 186 246 – contabilidade@cmhorta.pt

Gabinete de Atendimento ao Munícipe – 961 614 883 – geral@cmhorta.pt

Obras – 961 642 468 – obrasparticulares@cmhorta.pt

Serviço Municipal de Proteção Civil – 963 431 423 – protecaocivil@cmhorta.pt

Resíduos – 961 515 990 – ambiente@cmhorta.pt