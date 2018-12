Autarquia da Horta apoia 41 agregados familiares

A Câmara Municipal da Horta, através do seu Regulamento de Apoio à Melhoria das Condições de Habitação de Munícipes Carenciados, irá apoiar este ano 25 famílias do concelho na melhoria das suas condições de habitabilidade.

O anúncio foi feito esta segunda-feira, pelo presidente da autarquia, na assinatura de um acordo de compromisso com os representantes das famílias apoiadas.





José Leonardo considerou, citado em nota de imprensa, que este “é um investimento na dignidade da pessoa humana e, perante um momento de dificuldades, é importante que as autarquias direcionem os seus esforços para o apoio às nossas famílias”, acrescentando que a câmara municipal não pode ficar alheia a essas dificuldades, cabendo-lhe minorar tais situações e incentivar a realização de obras para a melhoria da sua habitação”.





“As desigualdades individuais tornam cada vez mais necessária a intervenção das autarquias, no âmbito da ação social, no sentido de melhorar as condições de vida das pessoas”, conclui o autarca, sublinhando que a vertente social é um dos pilares da sua ação governativa.