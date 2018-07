Autarca faz balanço positivo da 9ª edição da Feira Quinhentista

A nona edição da Feira Quinhentista reforçou que este é um evento “bastante apreciado por quem nos visita”, destacou Alexandre Gaudêncio, presidente da Câmara da Ribeira Grande não escondeu a “satisfação por termos conseguido superar as expetativas”, fazendo, por isso, um balanço “muito positivo” do evento.

Citado numa nota de imprensa, Alexandre Gaudêncio afirmou que “apesar da constante ameaça de chuva, a feira decorreu dentro da normalidade e superou as expetativas em termos de público presente, o que nos deixa muito satisfeitos, pois o sucesso da feira é o sucesso dos comerciantes e artesãos que investiram muito do seu tempo na preparação das barracas”

O autarca não esqueceu “todos os elementos da equipa que montou a feira e que esteve sempre presente para ultimar algum pormenor de última hora. O trabalho em equipa e o empenho colocados para apresentar a melhor recriação possível compensou”, deixando, igualmente uma palavra de apreço aos grupos presentes. “Foram de um empenho, dedicação e profissionalismo que muito nos satisfez. As suas atuações enriqueceram a feira e permitiram manter o espaço animado durante cerca de oito horas por dia”, acrescentou.

O presidente da Câmara da Ribeira Grande enalteceu, em particular, “o crescente interesse e entusiasmo patenteados pelos grupos locais, cuja adesão à Feira Quinhentista cresce de ano para ano e com reconhecida qualidade, o que reflete o trabalho de preparação que realizam ao longo do ano com o intuito de enriquecerem o evento.”

A Ribeira Grande recebeu cerca de 25 mil visitantes ao longo dos quatro dias do evento.