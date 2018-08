Autarca de Ponta Delgada nas Festas do Divino Espírito Santo da Nova Inglaterra

José Manuel Bolieiro desloca-se esta quinta-feira à costa leste dos Estados Unidos da América para participar na maior festa popular da diáspora açoriana e para assinalar o 40º aniversário do acordo de geminação das cidades de Ponta Delgada e Fall Rive, refere nota da autarquia.

A visita oficial de cinco dias inicia-se com a apresentação de cumprimentos ao Mayor Jasiel Correia, na City Hall de Fall River, durante a manhã de sexta-feira, e prossegue com um almoço oferecido pelo presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada em honra de autoridades locais e estaduais, dirigentes comunitários e diretores da comunicação social de Massachusetts e Rhode Island, no restaurante "Portas da Cidade", em Westport.

Também na sexta-feira, José Manuel Bolieiro preside à inauguração oficial da exposição fotográfica "Ponta Delgada em Fall River: 40 anos de Cidades-Irmãs (1978-2018)", que fica patente ao público em tenda instalada no Kennedy Park durante as Grandes Festas do Divino Espírito Santo da Nova Inglaterra.

Esta exposição, constituída por 14 painéis com 140 fotografias, proporciona uma visita guiada pelas 24 freguesias do concelho de Ponta Delgada, em português e em inglês, apresentando imagens representativas das potencialidades turísticas do maior município da Região Autónoma dos Açores.

Durante o fim de semana, o autarca participa, como convidado de honra, nos momentos principais do programa oficial das Grandes Festas da Nova Inglaterra, designadamente a bênção e distribuição das pensões na sexta-feira, o cortejo etnográfico no sábado, a missa solene e a procissão da coroação no domingo, bem como o banquete de encerramento na segunda-feira.

Ainda no âmbito das festas, o presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada participa num encontro social promovido em sua honra, durante a manhã de domingo em Fall River, por iniciativa conjunta da Palcus - The Portuguese-American Leadership Council of the United States, Rádio Voz do Emigrante e Comissão das Grandes Festas do Divino Espírito Santo da Nova Inglaterra, presidida pelo emigrante micaelense João Medeiros.

O edil aproveitará a sua deslocação à costa leste dos Estados Unidos da América para visitar a Casa dos Açores da Nova Inglaterra, na segunda-feira, e a Bridgewatter State University, na terça-feira, promovendo, ainda, um encontro com o Senador do Estado de Massachusetts, Michael Rodrigues.