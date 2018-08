Autarca de Ponta Delgada diz que não toma partido sobre candidatos ao PSD/Açores

“Desde o primeiro momento, sem recandidatura do presidente do PSD/Açores, que assumi não tomar partido em candidaturas à liderança do PSD. Equidistante e sem participação em campanha eleitoral interna de qualquer candidatura. Não o faço, nem a farei”, refere numa nota enviada à agência Lusa.

No sábado, a candidatura do advogado Pedro do Nascimento Cabral emitiu uma nota de imprensa onde sustentava que o autarca de Ponta Delgada o apoiava na corrida à liderança do PSD/Açores.

A candidatura diz que José Manuel Bolieiro assumirá, caso Pedro Nascimento Cabral vença o sufrágio, a liderança do Conselho Consultivo, um novo órgão proposto pelo candidato que terá como função aconselhar o presidente do partido, através da emissão de pareceres, sobre assuntos de relevante interesse social, político e económico dos Açores.

José Manuel Bolieiro esclareceu que Pedro Nascimento Cabral apresentou-lhe a “sua ideia” sobre a criação de um novo órgão para o partido, um Conselho Consultivo do Presidente do PSD/Açores, com um coordenador, tendo manifestado a sua “concordância e disponibilidade no âmbito de uma futura revisão dos estatutos do partido”.

Para o autarca social-democrata, que apoiou a candidatura do atual líder do PSD/Açores, Duarte Freitas, “essa postura não impede a concordância ou discordância com ideias para o PSD e sua organização, de qualquer candidatura ou militante”.

“As duas candidaturas à liderança do PSD/Açores são legítimas, com dedicação e vontade em assumir responsabilidades na afirmação credível do PSD, como alternativa de governo nas próximas eleições legislativas regionais. Espero que este processo se paute pela elevação e fortalecimento do PSD/Açores. É minha profunda convicção a opção por um PSD humanista, personalista, intergeracional e interclassista”, refere o autarca.

Na corrida à liderança do PSD/Açores está também Alexandre Gaudêncio, presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande.

O ainda presidente do PSD/Açores, Duarte Freitas, anunciou em 21 de julho que não se recandidataria à liderança do partido, alegando falta de "condições pessoais e familiares" para continuar a ser presidente dos sociais-democratas açorianos.

As eleições internas do partido estão agendadas para 29 de setembro.