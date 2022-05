Autarca de Mariupol diz que tropas russas estão a impedir 2.000 civis de chegarem a Zaporijia

"Esperávamos que hoje a retirada ocorresse perto de Berdyansk. Mas as tropas russas estão a destruir os nossos planos e não permitem que nossos cidadãos cheguem a Zaporijia", declarou Boychenko, citado pela agência de notícias ucraniana Ukrinform.

No domingo, um primeiro comboio com cerca de 100 civis chegou a Zaporijia, mas vários milhares ficaram a meio do caminho sem conseguir chegar àquela cidade.

As operações de retirada são realizadas em coordenação com as Nações Unidas e a Cruz Vermelha Internacional e foram acordados para hoje novos corredores humanitários com o lado russo.

No entanto, até agora apenas três dos 14 autocarros planeados para esta operação conseguiram chegar ao território sob controlo ucraniano, segundo o autarca de Mariupol.

Entre Mariupol e Zaporijia são 220 quilómetros, mas é uma jornada muito difícil.

O primeiro trecho consiste em chegar ao chamado "círculo" formado por Berdyansk, Tokmak e Vasylivka para continuar depois até Zaporijia, mais ao norte.

Em Mariupol, as últimas tropas ucranianas continuam a resistir no grande complexo formado pela siderúrgica Azovstal, onde também permanecem grupos de civis à espera de serem retirados.