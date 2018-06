Autarca da Ribeira Grande reafirma “abertura para rever protocolo de cooperação com as freguesias”

Alexandre Gaudêncio manifestou, em nota de imprensa, que a “abertura por parte da Câmara da Ribeira Grande para rever o protocolo de cooperação com as juntas de freguesia”, o que, aliás, entronca na opção que a autarquia tem tido de “delegar nas juntas de freguesia do concelho obras inscritas no orçamento camarário até ao valor máximo de 150 mil euros.”

O autarca realçou ainda a opção da edilidade a que preside em “descentralizar diversos serviços nas juntas de freguesia, contribuindo assim para uma maior aproximação dos munícipes à Câmara sem que tenham de se deslocar aos Paços do Concelho, opção que também contribui para a dinamização da economia local.”