Autarca da Praia da Vitória diz que 2019 será um ano de "inesperadas dificuldades"

Tibério Dinis começa a mensagem de ano novo com um exclamativo "Feliz 2019!"

"Que 2019 traga, a si e à sua família, tudo de bom.

Naturalmente, 2019 será um ano de inesperadas dificuldades, mas, certamente, em conjunto, vamos conseguir ultrapassá-las, com confiança e esperança no futuro.

Também, 2019 trará 365 dias; são 365 oportunidades que, em conjunto, devemos aproveitar. Não tenho dúvidas que vamos aproveitá-las, a bem de todos nós e da Praia da Vitória.

A Praia da Vitória, em 2019, verá um ano em que a execução dos fundos comunitários trará uma nova alavanca de investimento ao Concelho. Será o ano de aproveitar os recursos europeus disponíveis em prol do Concelho da Praia da Vitória.

Será também um ano em que reforçaremos a nossa atuação junto do associativismo e das famílias do Concelho da Praia da Vitória, porque o humanismo e a solidariedade são tónica e ponto de honra desta Câmara Municipal.

Sabem que podem contar, sempre, com a Câmara Municipal ao lado de cada Praiense e da sua Família.

2019 será, sem sombra de dúvida, um ano que, em conjunto, estaremos de mãos dadas em busca de um futuro melhor e, também, sem sombra de dúvida, de um Concelho mais próspero.

Que 2019 seja um ano de muita saúde, paz e amor e que, sobretudo, enquanto comunidade, seja um ano muito feliz para todos nós.

Excelente 2019!"