Autarca da Horta valoriza "compromisso político" do Governo sobre aeroporto local

O presidente da Câmara da Horta, José Leonardo Silva, valorizou o "compromisso político" do Governo sobre a ampliação do aeroporto da Horta, destacando o facto "inédito" de esta matéria merecer referência num Orçamento do Estado.

"Nesta questão da ampliação da pista nunca houve uma referência no Orçamento do Estado ao aeroporto da Horta. Neste há", assinalou à agência Lusa o autarca socialista, falando na Horta após uma reunião com o presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro.

Reconhecendo que este é um "processo complexo, que não se faz de um dia para o outro", o presidente da autarquia açoriana valorizou, todavia, a inclusão da matéria no Orçamento: "É um sinal político claro de que, para uns, esta questão estava engavetada, mas para este Governo há uma assunção política", vincou.

E concretizou: "Temos um estudo, a câmara o trabalho feito, e irei defender todo esse trabalho seja com que governo for, de esquerda, de direita. O que é importante nisto, e que vejo no Orçamento, é a assunção de um compromisso político".

Os Açores recebem no próximo ano 285 milhões de euros, segundo a proposta do Orçamento do Estado, que prevê a instalação do Observatório do Atlântico no Faial, a descontaminação de solos na Terceira e a expansão do aeroporto da Horta.

Segundo a proposta de lei do Orçamento, o Governo vai promover “os procedimentos necessários para a viabilização da antecipação da ampliação da pista do aeroporto da Horta, de modo a garantir a sua certificação enquanto aeroporto internacional, de acordo com as normas da Agência Europeia para a Segurança da Aviação”.