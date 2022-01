Austríaco Patrick Konrad ganha isolado a 16.ª etapa

Para conquistar o primeiro triunfo no Tour, o campeão austríaco destacou-se dos seus companheiros de fuga a mais de 30 quilómetros de Saint-Gaudens, onde estava instalada a meta após uma jornada de 169 quilómetros desde Pas de la Case, concluindo a etapa em 04:01.59 horas, diante do italiano Sonny Colbrelli (Bahrain-Victorious) e do australiano Michael Matthews (BikeExchange), respetivamente segundo e terceiro a 42 segundos.

O camisola amarela, Tadej Pogacar (UAE Emirates), chegou integrado no grupo de favoritos a quase 14 minutos e manteve as diferenças na geral, liderando com 05.18 de vantagem sobre o colombiano Rigoberto Urán (EF Education-Nippo) e 05.32 sobre o dinamarquês Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), terceiro.

O esloveno enfrenta um decisivo teste à sua liderança na quarta-feira, na 17.ª etapa, uma ligação de 178,4 quilómetros entre Muret e a estância de Saint-Lary-Soulan, mais precisamente o Col du Portet, uma contagem de categoria especial que finaliza uma jornada que inclui ainda o Peyresourde e Col de Val Louron- Azet, ambos de primeira categoria.