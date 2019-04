Aumentos de salários na ATA questionados em auditoria

No jornal de hoje, notícias ainda sobre as auditorias às Santas Casas da Misericórdia de Ponta Delgada, Angra do Heroísmo e Horta, também reveladas ontem ao fim da tarde, após quatro meses na posse do governo regional; bem como sobre a empreitada que o governo vai adjudicar em maio para alterar o nó do aeroporto na estrada da Relva.

A libertação do líder da claque do Boavista e a exposição do pintor José Loureiro são outros dos destaques da capa de hoje, onde o Desporto noticia a ambição do Santa Clara em vencer no Jamor.