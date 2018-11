"Aumento do desemprego nos Açores desmente discurso irrealista do governo regional", diz PSD/A

O deputado do PSD/Açores António Vasco Viveiros afirmou esta terça-feira que o aumento da taxa de desemprego no arquipélago “desmente o discurso irrealista” do governo regional, dado que a diferença da Região em relação ao país “se está a agravar”.

Refira-se que de acordo com dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) relativos ao terceiro trimestre de 2018, a taxa de desemprego nos Açores aumentou de 8,2% para 8,7%, enquanto que a média nacional permaneceu nos 6,7%.





Ainda de acordo com o INE, em relação ao trimestre homólogo, os Açores foram a única região do país em que a taxa de desemprego aumentou, continuado a ter a segunda mais elevada taxa do país.





Para o deputado do PSD/Açores, “o problema do desemprego tem que ser encarado com realismo e não com propaganda, como tem sido prática do governo regional e do Partido Socialista”.





Em comunicado, o parlamentar social-democrata lembrou ainda que a diferença entre a Região e o país, em matéria de desemprego, “só não é mais grave porque o número de trabalhadores em programas ocupacionais nos Açores, na proporção da sua população, é quase três vezes maior do que a nível nacional”.