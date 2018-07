Aumenta para 60 o número mortos dos incêndios na Grécia

As mais lidas

De acordo com a agência AMNA, até ao momento, o Chipre enviou bombeiros e meios de combate a incêndios.

O primeiro-ministro reuniu-se segunda-feira com “vários membros do governo” tendo declarado que se trata de “uma grande tragédia e que está a ser organizada uma resposta para combater a situação”, explicou Eva Webster.

"Até ao momento registam-se 60 mortos, mas muitas pessoas continuam dadas como desaparecidas. Os bombeiros estão a tentar procurar as pessoas nas casas das zonas que foram atingidas pelas chamas. Neste momento há 172 feridos, 60 dos quais são crianças. A maior parte dos feridos está internada em vários hospitais. É possível que o balanço de vítimas mortais venha a aumentar”, disse à Lusa Eva Webster da AMNA, em Atenas.

Aumentou para 60 o número de vítimas mortais dos incêndios na Grécia que fizeram 172 feridos, disse esta terça-feira à Lusa uma jornalista da agência grega AMNA acrescentando que o primeiro-ministro vai reunir-se com autoridades esta tarde.

