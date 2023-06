Aulas na Região arrancam a 12 de setembro

Segundo nota do Portal do Governo dos Açores, o próximo ano letivo vai ter três interrupções, a primeira das quais no Natal (de 18 de dezembro a 2 de janeiro), a segunda pelo Carnaval (de 12 a 14 de fevereiro) e a terceira por altura da Páscoa (de 25 de março a 5 de abril).

O ano letivo termina a 3 de junho de 2024 para os alunos dos 9.º, 11.º e 12.º anos. Já para os alunos dos 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 10.º anos as aulas terminam a 11 de junho de 2024. Segundo o calendário escolar, o termo do ano letivo decorrerá entre 19 de junho e 28 de junho de 2024, para os alunos do ensino pré-escolar e do 1.º ciclo. Citada na mesma nota, a Secretária Regional da Educação e dos Assuntos Culturais, Sofia Ribeiro, referiu que ficou “expressa uma dinâmica de gestão autónoma” das unidades orgânicas do calendário escolar.