As mais lidas

A temática a abordar será: "A casa do morgado Manuel da Câmara Coutinho Carreiro", pela perspetiva da mestre em património e museologia, Creusa Raposo e Carlos Melo Bento.

O auditório Filipe Cordeiro, da Fundação Sousa d' Oliveira, em Ponta Delgada, acolhe, no próximo dia 12 de setembro, o segundo encontro do Clube de História, pelas 18 horas.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok