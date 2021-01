Atrasos no consulado de Paris criaram "situação complicadíssima", diz cônsul

O atraso de seis meses para a realização do Cartão do Cidadão no Consulado Geral de Portugal em Paris é "a maior preocupação" do cônsul-geral Carlos Oliveira já que acontece numa "situação complicadíssima" de pandemia em França.