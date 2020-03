ATP e WTA congelam ‘rankings’ durante a suspensão dos torneios

Na mesma nota em que anunciaram a suspensão de toda atividade e o cancelamento de vários torneios, incluindo o Estoril Open, os organismos revelaram também que têm em mão as opções para salvaguardar as datas dos torneios e evitar mais cancelamentos.

“Estamos a avaliar todas as opções relacionadas com a preservação do calendário de ténis com base em várias datas para o regresso dos circuitos, que ainda são desconhecidos neste momento. Estamos comprometidos em resolver estas questões com nossos jogadores, membros dos torneios e outros órgãos de governo nas próximas semanas e meses”, pode ler-se.

A ATP lembra que “todas as decisões relacionadas ao impacto do coronavírus requerem consulta e revisão apropriadas com as partes interessadas no jogo” e que “os desafios apresentados pela pandemia exigem uma maior colaboração de todos na comunidade do ténis, para que o avance coletivamente no melhor interesse dos jogadores, torneios e fãs”.

Na terça-feira, o torneio de Roland Garros, segundo ‘Grand Slam’ e o único de terra batida da temporada, foi adiado e vai realizar-se em 20 de setembro e 04 de outubro, uma decisão justificada com medidas adotadas pelo Governo francês para combater a pandemia de Covid-19.