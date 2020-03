Atletas criam formas de manter a forma durante o isolamento

Estar em casa a cumprir o isolamento social não é sinónimo de estar parado e vários desportistas foram engenhosos no combate ao sedentarismo em tempos de pandemia. Em casa ou no jardim, com uma bola ou com a ajuda dos fiéis amigos de quatro patas: os desportistas de São Miguel não param de treinar ao mesmo tempo que cumprem o isolamento social e as recomendações no combate à pandemia do Covid-19.