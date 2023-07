Atlantis Cup 2023 com a maior participação dos últimos 28 anos

De acordo com nota de imprensa da organização da prova, o recorde de participações foi alcançado em 1995, com 42 veleiros.





Para Lúcio Rodrigues, presidente do Clube Naval da Horta, a forte participação na edição de 2023 “é um orgulho e o retrato do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, dando continuidade aquilo que foi feito durante muitos anos”, disse citado na mesma nota de imprensa





No que diz respeito à prova, este ano a Atlantis Cup volta a integrar o Campeonato Regional de Vela de Cruzeiro dos Açores, que terá início esta segunda-feira, com as primeiras três regatas técnicas, disputadas em Ponta Delgada (classe ORC).





Composta por três regatas oceânicas (Santa Maria – São Miguel; São Miguel – Terceira; Terceira – Faial) a Atlantis Cup 2023 contempla um conjunto de nove regatas técnicas a realizar nas ilhas de São Miguel, Terceira e Faial (três em cada ilha).





As embarcações que disputam o Campeonato Regional de Vela de Cruzeiro (ORC) realizam duas regatas oceânicas (Ponta Delgada – Angra do Heroísmo; Angra do Heroísmo – Horta) e as nove regatas técnicas.





O IX Campeonato Regional de Vela de Cruzeiro dos Açores faz parte do Calendário de Provas Oficiais de Vela dos Açores e tem como entidade responsável a Associação Regional de Vela dos Açores (ARVA).





As embarcações inscritas em OPEN e ANC realizam, apenas, as três regatas oceânicas.





A Atlantis Cup é organizada pelo Clube Naval da Horta, em parceria com o Clube Naval de Santa Maria, Clube Naval de Ponta Delgada, Angra Iate Clube e Clube Náutico de Angra do Heroísmo.





A Atlantis Cup 2023 conta com o Alto Patrocínio da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores.