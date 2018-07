Atividade sísmica mantém-se acima dos valores de referência em São Miguel e na Terceira

As mais lidas

Este evento teve epicentro a quatro quilómetros a sul dos Biscoitos e foi sentido com intensidade máxima III/IV na escala de Mercalli Modificada nos Biscoitos, concelho da Praia da Vitória, e intensidade III em Angra do Heroísmo.

Os sismos registados têm baixa magnitude, tendo o sismo mais energético ocorrido a 27 de junho, às 02H41, com magnitude 2,7 na escala de Richter.

O Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) informa ainda que a atividade sísmica na parte central da ilha Terceira, mais concretamente na área do Vulcão do Pico Alto, que se iniciou a 27 de junho, também se mantém ligeiramente acima dos valores de referência.

De acordo com nota do Gacs, os sismos registados têm baixa magnitude, maioritariamente inferior a 1,0 na escala de Richter, tendo o sismo mais energético atingido a magnitude 2,3 nesta escala.

A atividade sísmica na parte central da ilha de São Miguel, na área compreendida entre o Vulcão do Fogo e o Vulcão das Furnas, que se iniciou a 15 de junho, mantém-se acima dos valores de referência, segundo o CIVISA

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok