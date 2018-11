‘Atentados aos direitos primários dos pobres e excluídos continuam’

As mais lidas

21 novembro 2018

A ideia de um novo livro surgiu há dois anos quando, numa conversa informal, o Cónego António Rego desafiou o antigo responsável pela Cáritas de São Miguel a publicar alguns textos dos muitos que ao longo dos anos - o primeiro remonta a 1971, ainda no tempo do Estado Novo - escreveu.

Depois de “Flashes, Roteiros e Vivências”, apresentado em 2013, o Monsenhor Weber Machado Pereira vai juntar mais um livro à sua obra. Intitula-se “Denunciar, Formar, Amar” e, na linha do trabalho desenvolvido pelo sacerdote ao longo da sua vida, assume-se como mais uma voz que ecoa na defesa dos mais frágeis e necessitados.

O novo livro do Monsenhor Weber Machado vai ser lançado na próxima sexta-feira, pelas 20h30, no Auditório Luís de Camões. Sacerdote afirma que muitos dos assuntos abordados em “Denunciar, Formar, Amar” têm ainda hoje grande atualidade

