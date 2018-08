Atenas recusa extraditar jornalista turco procurado por Ancara

As mais lidas

Atenas já protestou por diversas vezes contra a sua detenção e a demora no julgamento. Os dois militares disseram que “estavam perdidos, devido à neblina, durante uma patrulha na fronteira” e que não tinham intenção de violar território turco.

A Grécia concedeu asilo e recusa extraditar oito militares turcos que fugiram do seu país e que Ancara acusa de terem participado na tentativa de golpe.

As relações entre Atenas e Ancara são particularmente tensas desde o falhado golpe de Estado de 15 de julho de 2016 na Turquia.

De acordo com a mesma fonte, Turgut Kaya obteve recentemente asilo na Grécia, pelo que a recusa de extradição de Kontonis era esperada.

O jornalista estava desde então detido a aguardar a decisão final do Ministério da Justiça grego.

O Supremo Tribunal grego condenou-o no final de maio e deu “luz verde” à sua extradição para a Turquia, que o reclama, segundo a mesma fonte.

O ministro da Justiça grego, Stavros Kontonis, recusou extraditar para a Turquia o jornalista turco Turgut Kaya, condenado no seu país por participação numa organização “terrorista”, indicou este sábado fonte judicial.

