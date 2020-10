Astrónomos descobrem "teia" de galáxias em torno de superburaco negro

A radiação destas galáxias viajou desde praticamente a infância do Universo, quando este tinha 900 milhões de anos e é a primeira vez que é observado um grupo deste tipo tão perto do início de tudo, do chamado 'Big Bang'.

Para ajudar a visualizar a descoberta, os astrónomos descrevem-na como se as galáxias estivessem presas numa “teia de aranha cósmica de gás que se estende no espaço ao longo de uma dimensão de cerca de 300 vezes o tamanho da Via Láctea”.

“Os filamentos da teia cósmica são como os fios de uma teia de aranha. As galáxias permanecem e crescem nos sítios onde os filamentos se cruzam e correntes de gás disponíveis para alimentar tanto as galáxias como o buraco negro central supermassivo correm ao longo dos filamentos”, ilustrou o astrónomo Marco Mignoli, do Instituto Nacional de Astrofísica italiano, baseado em Bolonha.

Das observações, os cientistas pretendem compreender melhor como é que se formaram buracos negros supermassivos como o que existe no centro da Via Láctea e como é que estes se tornaram tão grandes.

“A nossa descoberta apoia a ideia de que os buracos negros mais distantes e massivos se formam e crescem no seio de halos massivos de matéria escura em estruturas de larga escala”, afirmou o astrónomo Colin Norman, da universidade norte-americana Johns Hopkins, em Baltimore, coautor do estudo publicado na revista Astronomy & Astrophysics Letters.

Os astrónomos só chegaram a estas galáxias, “das mais ténues que os telescópios atuais conseguem observar” olhando várias horas através dos maiores telescópios óticos que existem, incluindo o do Observatório.

“Acreditamos ter visto apenas a ponta do icebergue e pensamos que as poucas galáxias que descobrimos até agora em torno deste buraco negro supermassivo sejam apenas as mais brilhantes”, referiu Barbara Balmaverde, do instituto italiano.