Associar nome da SATA à promoção dos Açores prejudica Região

O presidente da Câmara do Comércio e Indústria dos Açores (CCIA) criticou a associação do nome da SATA à promoção do destino Açores, defendendo que esta poderá prejudicar o turismo na Região.





“Associar o nome dos Açores à SATA nas circunstâncias atuais pode ser uma situação que, em vez de beneficiar, prejudique a imagem do arquipélago, uma vez que as pessoas são sensíveis à qualidade do serviço e a tónica da SATA nos últimos tempos não é o que queremos transmitir como imagem dos Açores”, afirmou Mário Fortuna.

O representante dos empresários referia-se às declarações da secretária regional dos Transportes e Obras Públicas, Ana Cunha, que na segunda-feira - na cerimónia de batismo do segundo Airbus A321neo da Azores Airlines - afirmou que os aviões da companhia passarão a servir como cartão-de-visita da Região, contribuindo assim para a divulgação e promoção das ilhas.

Mário Fortuna reagiu a estas declarações defendendo ser necessário melhorar o serviço da Azores Airlines antes de a associar à promoção turística.







Leia mais na edição desta quinta-feira, do jornal Açoriano Oriental