Associação Internacional de Cruzeiros critica taxa nos Açores

A Associação Internacional de Cruzeiros (CLIA) considera que a decisão de aplicar uma ecotaxa de 3 euros por passageiro de navios de cruzeiro nos Açores a partir de 2025 “foi infeliz”, significando na prática “uma tripla tributação” sobre os cruzeiros “sem criar quaisquer incentivos ou efeitos reais para reduzir as emissões” e que vai ainda “prejudicar a competitividade dos Açores e comprometer o crescimento sustentado do turismo de cruzeiros” no arquipélago.



As críticas da CLIA vêm expressas num comunicado de imprensa ,onde o diretor para os assuntos governamentais e europeus desta associação, Nikos Mertzanidis, que esteve recentemente nos Açores onde participou num evento e se reuniu com o Governo Regional, afirmou que a CLIA tem estado a “trabalhar em estreita colaboração com os parceiros do ecossistema de cruzeiros nos Açores, a fim de mitigar o risco”. Isto ao mesmo tempo que afirma desejar vir a poder trabalhar também com o Governo Regional “para facilitar a devolução de receitas” desta ecotaxa “aos portos dos Açores, para melhorar o seu desempenho ambiental”.



Refira-se que a CLIA (sigla inglesa de Cruise Lines International Association) é a maior associação internacional do setor dos cruzeiros, representando a quase totalidade dos operadores mundiais, integrando também cerca de 300 portos e destinos de cruzeiros, com destaque para a Europa, estando já os Açores incluídos na CLIA desde o ano passado através da Portos dos Açores.



Em comunicado de imprensa, o diretor para os assuntos governamentais e europeus da CLIA, Nikos Mertzanidis, afirmou que a ecotaxa que será aplicada pelos Açores a partir de janeiro de 2025 “não vai reduzir as emissões”, considerando sim que é o “trabalho prático e os investimentos feitos pela indústria de cruzeiros que vão reduzir as emissões”.

Recorde-se que a ecotaxa de 3 euros por passageiro de navios de cruzeiro a partir de janeiro de 2025 nos Açores foi publicada em Diário da República no passado dia 16 de agosto e foi criada para promover a “sustentabilidade do destino”, considerando que a “criação de tributos ambientais permite manter os níveis de qualidade da oferta, sem prejuízo de a tornar mais acessível e inclusiva”. A ecotaxa resulta de uma iniciativa do PAN, que foi aprovada em 14 de julho na Assembleia Regional, com os votos favoráveis do PS, PSD, CDS-PP, BE, PPM, PAN e do deputado independente, enquanto a IL votou contra e o Chega absteve-se.



No entanto, em comunicado de imprensa, a CLIA explica que na União Europeia a fixação dos preços das emissões de carbono e a imposição do princípio do ‘poluidor-pagador’ já são aplicadas através do regime comunitário de comércio de licenças de emissão (RCLE) “que será aplicável a todos os operadores marítimos, incluindo os cruzeiros, a partir de 2024”. A CLIA assinala também que a legislação adicional do pacote “Fit for 55” prevê ainda o investimento de milhares de milhões de euros em investigação e desenvolvimento para a descarbonização do setor dos cruzeiros.

Por isso, explica Nikos Mertzanidis, a ecotaxa para os passageiros de cruzeiros nos Açores constitui “uma tripla tributação, sem criar quaisquer incentivos ou efeitos reais para reduzir as emissões, uma vez que esta questão já é amplamente abordada pelo RCLE-EU”. Para além disso, acrescenta o diretor para os assuntos governamentais e europeus da CLIA , “este imposto prejudicará a competitividade dos Açores e comprometerá o crescimento sustentado do turismo de cruzeiros português e da atividade de cruzeiros no arquipélago dos Açores, que beneficia direta e indiretamente as comunidades locais”.

A CLIA refere ainda no comunicado de imprensa que o setor dos cruzeiros está a investir até 2028 mais de 45 mil milhões de euros em novos navios “com desempenho ambiental melhorado”, com o objetivo de ter “todo o setor de cruzeiros a nível mundial” com “emissões líquidas nulas de carbono até 2050”.



A associação conclui, lembrando que nos últimos dois anos “quase metade dos navios de cruzeiro que visitaram os Açores foram navios de expedição”, salientando que estes são navios “que cumprem escrupulosamente uma legislação rigorosa, concebida para proteger as regiões polares ou as reservas naturais”, numa tendência que deverá acentuar-se nos próximos anos.







Açores são “destino valioso” para cruzeiros internacionais

A Associação Internacional de Cruzeiros (CLIA) afirma que os Açores “são um destino valioso para a indústria internacional de cruzeiros” e que os Portos dos Açores estão “entre os mais importantes para as travessias atlânticas em termos de tráfego de passageiros” tendo recebido no ano passado mais de 125 mil passageiros em cerca de 200 escalas de navios de cruzeiro.

Em comunicado de imprensa, a CLIA revela ainda que um estudo recente desenvolvido por investigadores da Universidade dos Açores e da Universidade de Lisboa avaliou o impacto dos navios de cruzeiro na qualidade do ar, analisando 490 escalas entre 2013 e 2020, concluindo que “o número crescente de cruzeiros em Ponta Delgada não afetou a qualidade do ar na cidade e na ilha de São Miguel”.