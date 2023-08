Associação dos Emigrantes Açorianos apresenta livro “Açores - Canadá”

Na terça-feira, pelas 19:00 locais (20:00 em Lisboa), o livro será apresentado no Museu da Emigração Açoriana, na Ribeira Grande, e no dia 11, também pelas 19:00, no Centro Cultural de Vila Franca do Campo.

“O livro celebra 70 anos de emigração açoriana oficial para o Canadá que se comemoram durante o presente ano. Decorria o ano de 1953, quando os primeiros dezoito pioneiros açorianos chegavam ao Canadá e viriam a iniciar uma nova epopeia açoriana naquele país. O livro retrata este acontecimento, mas também recua aos primeiros açorianos a tocar o território canadiano no século XVI, ou a pesca de bacalhau e os muitos açorianos que nela participaram”, refere a Associação dos Emigrantes Açorianos.