Associação de Táxis diz que aumento do tarifário nos Açores é “simbólico”

Em declarações à agência Lusa, o presidente da associação, António Feleja, considerou “inevitável” a subida, a partir de quarta-feira, dos preços praticados pelos táxis, uma vez que existe um “aumento de tudo” ao nível da manutenção das viaturas.

“Para dinamizar um pouco a situação que estamos a passar tinha de existir um aumento, uma coisa mínima. Não são aumentos de grande relevância. São coisas simbólicas”, assinalou.

Na próxima semana, o preço mínimo referente ao primeiro quilómetro vai aumentar 20 cêntimos, passando de 3,40 para 3,60 euros para os automóveis com distintivo e cor padrão, segundo um despacho publicado na quarta-feira em Jornal Oficial.

Já o serviço à hora, que estava fixado em 17,5 euros (veículos até quatro pessoas) e em 20 euros (veículos para mais de quatro passageiros), vai passar a ser de 20 e 24 euros, respetivamente, enquanto o valor pelo minuto de espera vai aumentar um cêntimo (de 19 para 20 cêntimos).

O presidente da Associação de Táxis de Ponta Delgada lembra que não existia uma atualização do preço do serviço desde 2019 e regista que o setor “não tinha a intenção de aumentar” o tarifário “caso não houvesse essa necessidade”.

“Com isso, deve dar um aumento de faturação de 60 a 70 euros no final do mês para os taxistas. Já dá para apoiar, mas isso perante um cliente não é uma coisa que vai fazer uma grande diferença nos bolsos”, assinalou, acrescentando que a diferença “residual” só vai ser notada “nas grandes viagens”.

Sobre o apoio do Governo Regional ao setor, concedido devido ao aumento dos combustíveis, António Feleja considera o subsídio “importante, mas insuficiente”.

“Todo o apoio é sempre importante, mas vendo as coisas como são, desde novembro para cá, o gasóleo subiu três vezes. Uma vez sete cêntimos, outra vez oito cêntimos, desta vez quase 15 cêntimos. Isso dá 30 cêntimos. O governo ajudar dez cêntimos é bom, mas ainda sobra 20 cêntimos”, afirmou.

Na terça-feira, foi publicado em Jornal Oficial um apoio extraordinário, criado pelo Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM) para compensar os serviços de transporte público, como táxis e autocarros, devido ao “aumento exponencial do preço dos combustíveis”.

O apoio, “pago de uma só vez”, prevê a atribuição de 190 euros por cada táxi licenciado e de 1.050 euros por cada veículo pesado de passageiros, tendo sido “calculados com base num valor de 10 cêntimos por litro, assumindo consumos de 380 litros por mês, no táxi, e de 2100 litros por mês, nos autocarros”.

“Não estou a pôr em causa o apoio, que é bom e agradecemos, mas se fosse para ser mais justo o apoio seria de 15 cêntimos e não de 10”, afirmou.

António Feleja foi reeleito o mês passado para um segundo mandato de três anos à frente da associação.

Depois de ter apostado em “resolver assuntos internos” e na “implementação das novas tecnologias”, António Feleja pretende no próximo mandato, que se vai iniciar no dia 27 deste mês, “trazer a imagem do táxi para um patamar de excelência”.

“Este segundo mandato, uma das minhas ambições é continuar a elevar o patamar da associação cada vez mais, conseguir o respeito de todos e arranjar soluções para os problemas que vão aparecer”, concluiu.

O preço por litro do gasóleo aumentou este mês nos Açores 14,8 cêntimos e o da gasolina 95 subiu 14,6 cêntimos.