Associação Agrícola de São Miguel presente na Feira Nacional da Agricultura

Refira-se que a Feira Nacional de Agricultura é um evento com “grande impacto na população portuguesa, constituindo uma mostra representativa do melhor que se faz na agricultura no país, onde a inovação tecnológica é cada vez mais uma realidade”, adianta nota de imprensa da Associação Agrícola de São Miguel.





A Feira Nacional de Agricultura inclui áreas de maquinaria agrícola, de exposição agropecuária, zona comercial e institucional, espaços de provas e gastronomia, além dum vasto leque de programação tradicional e cultural.





Os Açores não poderiam deixar de estar presentes neste evento, pelo que a Associação Agrícola de São Miguel conta com um stand de produtos regionais açorianos, colocando à prova dos visitantes, queijos, leite, ananás, chá, mel, compotas, queijadas, refrigerantes, vinhos, licores, bolos lêvedos, entre outros.





Esta presença na maior feira do setor agrícola a nível nacional, tem sido fundamental na promoção dos “produtos regionais no mercado continental, sendo uma forma de projetar a qualidade e a excelência da agricultura regional, junto dos consumidores nacionais e internacionais que visitam a feira”, finaliza a nota de imprensa da Associação Agrícola de São Miguel.